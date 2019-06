Le 3e lien et les effets de serre

Dire que le 3e lien à Québec est un des projets émetteurs de gaz à l’effet de serre relève, à mon avis, du domaine des idéologies. Le 3e lien est un projet d’autoroute, mais ce ne sont pas les autoroutes qui causent les gaz à l’effet de serre, ce sont les moteurs à combustion. De plus, la quantité de gaz émise dépend du nombre de véhicules en circulation, que ceux-ci soient sur une autoroute ou dans l’encombrement des rues de la ville. Le parc automobile ne diminuera pas de sitôt, mais à moyen et à long terme, l’émission de gaz déclinera avec l’augmentation des véhicules électriques.

Ce projet du gouvernement Legault doit être jugé à l’aune du motif invoqué, c’est-à-dire le développement de la rive sud, près et à l’est de Québec. Ce motif conviendrait-il à un plan stratégique virtuel pour la région, lequel tiendrait compte des arguments négatifs comme l’étalement urbain ou positifs comme les besoins actuels et futurs de la population ? Malheureusement, les citoyens ne savent jamais sur quel pied danser à l’occasion de l’annonce de projets, car ils sont tirés d’argumentaires principalement politiques plutôt le produit d’un exercice indépendant et raisonné.