La CSDM est-elle au-dessus des lois?

Ainsi, la CSDM refuse de faire respecter la loi sur la laïcité de l’État dès la rentrée 2019 ! Ah ! bon ! Elle est au-dessus des lois ? Elle a un statut spécial ? J’imagine le respect des règlements dans les écoles de cette commission scolaire : « Tu enlèves ta casquette dans l’école. » « Euh non, juste l’année prochaine. » « On garde le silence dans les corridors. » « Non, on n’est pas prêts à suivre un règlement comme ça. » « Tu t’assures d’avoir ton matériel avant d’entrer en classe. » « C’est beaucoup trop difficile à gérer, ça. » Je souhaite bonne chance à tout le personnel des écoles quand viendra le temps de faire respecter les règlements. On aura vraiment tout entendu !