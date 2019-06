Laïcité: un peu de modération!

Les partisans du projet de loi sur la laïcité de l’État et ses opposants tiennent, aux deux extrémités, des propos grandiloquents qui n’aident en rien à une compréhension mutuelle.

D’un côté, les partisans du projet de loi 21 saluent une laïcité nouvelle tant attendue au Québec. Pour certains, il s’agit ni plus ni moins qu’une seconde Révolution tranquille ! C’est commodément faire fi du fait que la séparation de l’église et de l’État est chose faite au Québec depuis longtemps et que la neutralité de l’État est solidement implantée. De fait, le Québec est assurément l’État le plus séculier en Amérique du Nord. Il suffit d’assister aux prières qui précèdent les travaux de la Chambre des communes et d’autres parlements du Canada et des États-Unis pour s’en convaincre. Une telle chose serait impensable à l’Assemblée nationale. Dans un même élan, l’adoption du projet de loi 21 constituerait une victoire sur le multiculturalisme canadien et son porte-étendard, la Charte des droits et libertés. Encore une fois, on tait le fait que le projet de loi comporte, en premier lieu, une disposition de dérogation à la Charte des droits et libertés de la personne, une charte toute québécoise adoptée avant la Charte canadienne !

De l’autre, pour les opposants au projet de loi 21, son adoption marquerait le début d’une ère liberticide sans précédent. C’est passer sous silence le fait que plusieurs États européens ont des lois similaires sans pourtant que le Conseil de sécurité de l’ONU soit appelé en renfort ! Qui plus est, les opposants au projet de loi 21 peinent à expliquer ce qui fait de la liberté de conscience et de religion une liberté plus fondamentale que les autres. Rappelons qu’actuellement, la liberté d’expression et la liberté politique des employés de l’État sont brimées par le devoir de réserve qu’on leur impose. Pourquoi faudrait-il accepter ces contraintes tout en déchirant sa chemise afin de défendre la liberté de porter un signe religieux pour les fonctionnaires en position d’autorité ? Enfin, dans un dernier sursaut d’enflure intellectuelle, la Loi sur la laïcité de l’État viendrait ni plus ni moins consacrer le passage d’un nationalisme civique à un nationalisme ethnique ! Comme si nos positions théoriques sur la laïcité relevaient intrinsèquement de notre origine ethnique.

Il serait grand temps de prendre une grande respiration collective et de laisser en plan le grandiloquent, exacerbé par les médias sociaux, de nos propos respectifs. Ça tombe bien, la Fête nationale est à nos portes. Profitons-en pour nous rassembler, malgré nos divergences d’opinions, et célébrer notre capacité à tenir des débats collectifs qui ont minimalement le mérite d’être pacifiques. Ensuite, consacrons nos lendemains de veille à nous éloigner, tous tant que nous sommes, des hyperboles.