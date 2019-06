Une ministre qui n’est pas à la hauteur

La ministre Sonia LeBel (sans lien de parenté avec le soussigné) a voté pour le projet de loi 21 sur la laïcité. J’ai toujours cru qu’un ou une responsable du ministère de la Justice se devait de défendre l’État de droit. Mais la partisanerie semble l’avoir ici emporté. Comment une telle ministre peut-elle défendre une loi qui suspend des droits et libertés et qui interdit préventivement tout contrôle judiciaire par l’usage de dispositions dérogatoires ? J’aurais pensé que Me Sonia LeBel aurait eu au moins la décence de s’abstenir de voter sur le projet de loi. En agissant ainsi, la ministre ne me semble pas être à la hauteur de son importante fonction.

Le long silence de celle-ci durant les consultations et l’étude du projet de loi 21 m’a rappelé cette interjection (vraie ou fausse) lancée par Maurice Duplessis (ancien premier ministre du Québec) à son solliciteur général, Antoine Rivard : « Toé, tais-toé ». Les mânes de Duplessis rôderaient-ils toujours… ?