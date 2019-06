Merci Patrick Viau pour votre lettre publiée dans Le Devoir du 17 juin, « Alzheimer et aide médicale à mourir ». Je suis tellement d’accord avec vous : l’alzheimer n’est pas une mort, mais une maladie et d’un malade, on devrait prendre soin. J’ai eu le privilège d’accompagner mon père pendant dix ans, privilège aussi d’être à ses côtés quand il a rendu son dernier souffle. Malgré ses pertes cognitives, c’était toujours mon père. Je souhaite moi aussi que le gouvernement soutienne les proches aidants et valorise les préposés aux bénéficiaires. Bonne continuité auprès de votre mère.