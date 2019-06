Les Francos, un événement phare!

Voilà qu’un festival de chansons d’expression française perdure depuis plus de 30 ans à Montréal et je me dis que cela est du domaine de l’exploit. J’ai le chapeau bas à la main pour cet événement musical consacré à la chanson de langue française et à ses artisans. J’ai le chapeau bas à la main pour tous ceux et celles qui oeuvrent pour en assurer sa pérennité.

Par la voix des Francos, on envoie un beau et grand message au reste du monde : « Oui, on chante encore et toujours en français ici en terre d’Amérique », et de surcroît dans cette métropole qu’est Montréal, où la langue anglaise a tendance à vouloir faire son nid — et de plus en plus — au détriment du français.

(Les Francos, c’est Petula Clark qui dit en entrevue que la langue française est la plus belle.)

Les Francos gardent le fort, si on veut, en chanson. Les Francos nous disent : Oui, la chanson d’expression française est de très grande qualité ! Oui, elle est portée par une poésie grandement évocatrice qui la démarque d’entre toutes les langues chantées. Oui, elle est créée par de grands et de grandes artistes. Oui, chanter en français est plus que jamais envisageable, voire incontournable, en 2019.

Les Francos de Montréal sont un événement phare dont la lumière, telle une grande aurore boréale, illumine les nuits de l’Amérique du Nord.