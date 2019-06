Les temps changent

À la fin des années 1950 et au début des années 1960, les collèges classiques, dirigés par les congrégations religieuses, manquaient de professeurs dans différentes disciplines. Ils ont donc recruté des professeurs laïques. C’est dans ce contexte que j’ai été engagé comme professeur de mathématiques au collège Sainte-Croix.

Lors de l’entretien d’embauche, on ne m’a pas demandé si j’étais catholique, on a simplement vérifié mes compétences en mathématiques. Au bout de deux ans, on a fondé, tout naturellement, l’Association professionnelle des professeurs laïques de l’enseignement classique (APPLEC) pour défendre nos conditions de travail. Parmi ces professeurs laïques, il y avait des catholiques, des juifs et des athées qui acceptaient toutes les règles imposées par les congrégations (comme la prière avant le premier cours du lundi). Durant ces années, il n’a jamais été question de proclamer notre foi ou notre absence de foi. C’est pourquoi je regarde avec une certaine incompréhension ces personnes qui veulent enseigner mais qui refusent de se conformer à la loi et placent avant tout leur appartenance à leur foi. À quand la fondation de l’Association des professeures islamiques de l’enseignement laïque ? Cela dit avec un grain de sel politiquement incorrect.