Le gouvernement caquiste dévoilé

Les propos, rapportés par les médias, de M. Legault au sujet du projet de loi 21 peuvent engendrer sidération et consternation. N’a-t-il pas associé la « fierté retrouvée » du peuple québécois, un peuple qui, selon ses dires, « se redresse » avec la Loi sur la laïcité ? Ne s’avère-t-il pas inusité qu’il lie étroitement l’identité québécoise avec le concept de laïcité, d’autant que le Québec est l’une des sociétés les plus sécularisées au monde depuis au moins 50 ans ? Par rapport à quels défis le redressement et la fierté retrouvés s’effectuent-ils ? D’autres interrogations sont suscitées : qui compose le peuple québécois ? Dans les partis pris cognitifs implicites, ne s’agit-il pas des personnes d’ascendance européenne et caucasienne ? Cela ne conforte-t-il pas le déni du pluralisme ?

Avec cette déclaration, le gouvernement caquiste ne dévoile-t-il pas l’implicite de ce projet de loi ? La laïcité de l’État est-elle vraiment le but de cette loi ou ne s’agit-il pas plutôt d’une affirmation de la majorité contre des minorités ? Dans cette perspective, le recours aux dispositions de dérogation ne s’explique-t-il pas davantage s’il camoufle un rapport de domination inique et de visée assimilationniste plutôt que d’intégration ? Un autre parti pris cognitif touchant l’inconscient collectif n’est-il pas ici à l’oeuvre : « La culture occidentale s’autoqualifie de supérieure, de plus “développée”, l’autre culture étant qualifié d’inférieure, de grossière, de barbare, de sujette à une “immaturité” coupable. L’autre est nié, obligé de suivre un processus de “modernisation”. La domination exercée sur l’Autre est considérée comme une émancipation du barbare qui devient civilisé, se développe, se modernise » (Fátima Hurtado López, 2017). N’y retrouvons-nous pas une analogie avec le contexte québécois et un certain regard implicite sur les signes religieux ?

Il n’y a pas de fierté à retirer des droits fondamentaux sans motif supérieur d’intérêt de la collectivité. Cette Loi sur la laïcité ne risque-t-elle pas d’aggraver les antagonistes latents et d’orienter le Québec vers une uniformisation ? N’est-il pas temps d’infléchir la trajectoire actuelle pour favoriser la création, par le dialogue, d’une culture réellement pluriverselle commune dont certains éléments existent déjà ?