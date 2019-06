Le douloureux reflet de notre fragilité

Si on permet que des signes ostentatoires soient portés par des personnes, on pourrait aussi permettre que des crucifix s’installent », nous expliquait doctement Guy Rocher en commission parlementaire sur le projet de loi sur la laïcité.

C’est vrai qu’un symbole aussi fort de don de soi, de sacrifice et d’amour a de quoi faire frémir.

Permettons-nous alors une question toute simple : hormis des représentations de Jésus cloué au gibet, qu’est-ce qui met réellement en péril l’éducation nationale ?

Les tableaux blancs abrutissants dans toutes les classes ? Les cours de récré décorées d’asphalte craqué, avec un seul ballon de soccer pour 75 enfants ? Le fait que ce soit aussi facile d’entrer au baccalauréat en enseignement que de pénétrer dans un Costco un mardi après-midi pour s’acheter un parasol ?

Bien sûr, rien de tout cela.

Pour notre plus célèbre sociologue, les menaces sont à chercher du côté de Rachida, Latifa et soeur Gertrude.

Je ne partage pas cette crainte.

D’abord parce qu’une distinction s’impose entre l’institution et les personnes qui y oeuvrent. Ensuite, parce que la neutralité de l’État comprise comme une absence d’expression dans les institutions et dans l’espace public est, en soi, contradictoire ; elle est, dans les faits, un parti pris pour l’athéisme d’État.

Enfin, ce qui pose problème, à mon sens, c’est bien davantage la vulnérabilité de la culture d’accueil — la nôtre — face à ses nouveaux arrivants au bagage culturel si riche ! À bien des égards, il me semble que c’est la richesse d’autrui qui nous pétrifie.

On tremble parce que cette richesse nous reflète notre grande pauvreté, notre culture fastfoodisée et walmartifiée, nos familles fragmentées, nos écoles soumises au culte de la technolâtrie.

Ainsi, les principales menaces à la cohésion nationale se cachent du côté du déficit de transmission culturelle, de l’hégémonie de la société de consommation qui réduit les citoyens au titre de consommateurs, et de la précarité des structures familiales comme lieux premiers d’éducation.

Légiférer pour tenter de résorber un malaise historique et culturel me semble maladroit et contre-productif. Ouvrir un chantier de réconciliation historique avec nous-mêmes et de guérison de notre mémoire nous permettrait non seulement d’accueillir à bras ouverts, mais aussi de compléter l’embrassade en intégrant les nouveaux arrivants à une culture et à une histoire pleinement assumées.