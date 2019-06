Infantilisation

La députée libérale Hélène David déplore que la loi 21 pour la laïcité oblige, soi-disant, des « milliers » de Québécoises portant une petite croix au cou en souvenir d’un parent de s’en séparer ou de changer d’emploi. En bon québécois, Mme David, vous charriez ! C’est infantiliser les femmes et jouer sur les sentiments.

Quand on est dans l’opposition, on n’est pas là pour s’opposer à tout prix avec des niaiseries pareilles pouvant prolonger le temps des travaux et faire augmenter les coûts.

S.V.P., Mme David, un peu plus de « bon sens » de votre part serait apprécié. Les femmes sont capables de se séparer d’un objet cher, et cela, même au-delà des quelques heures qui leur seront demandées par une loi. Les travailleuses et les travailleurs laissent bien à la maison leurs enfants qui sont, certes, les bijoux les plus précieux qu’elles et qu’ils possèdent. Imaginons un enseignant qui aurait reçu une scie à chaîne en héritage de son grand-père, et qui refuserait de s’en séparer pour enseigner. Qu’en penserait Mme David ? Au lieu d’aider les femmes à se libérer, vous les encouragez à s’obstiner pour porter des signes ostentatoires en tout temps et en tout lieu !

Quel progrès sociétaire qu’apportera la loi 21 ! Merci M. Legault !