Un coup de crayon inimitable

Si vous pouviez dire à Garnotte à quel point il me manquera ! Oui, il dessine bien et avec une telle finesse… Il n’est jamais vraiment méchant, juste baveux. Et juste. Je l’ai croisé une fois à Amnistie, je connais donc son grand coeur. J’espère que ce n’est qu’un au revoir. Personne ne peut vraiment l’imiter.

Merci infiniment.