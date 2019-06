Le constat n’est guère reluisant un an plus tard. Le passage du G7 à La Malbaie les 8 et 9 juin 2018 n’aura laissé que des miettes à la population locale. Pourtant, on lui avait promis mer et monde. On parlait de grandes retombées économiques pour les années à venir. Certes, lors de ce G7, on affichait complet partout dans les hôtels et les restaurants puisque, entre autres, dignitaires, journalistes et policiers étaient sur place. Tellement qu’il n’y avait plus de place pour le moindre touriste.

Mais je serais donc ici porté à croire qu’on a manqué le bateau, qui ne s’est jamais véritablement arrêté pour la peine sur un des quais de La Malbaie — si je peux me permettre ici cette image.

Lors de cet événement fort médiatisé à la grandeur du globe, on n’a pas réussi — qui plus est — à faire découvrir pour la peine ce magnifique havre de beauté qu’est La Malbaie, ainsi que toute la région de Charlevoix. L’un des plus beaux coins en Amérique du Nord en belle saison. Véritable oasis où nos plus grands peintres ont séjourné pour y créer de grandes oeuvres. On n’a pas réussi à vendre ce coin de pays au reste du monde lors dudit G7 2018. Et c’est là, selon moi, qu’on a manqué de vision : c’est là que le bât blesse.

On a laissé les sept chefs d’État déblatérer en vase clos dans le chic Manoir Richelieu, et les médias du monde n’en ont eu au final que pour le fameux boycottage de Donald Trump, qui a quitté ce drôle de G7 avant terme. L’événement a donc été un échec sur presque toute la ligne. Voilà ce qui a marqué la presse internationale.

Reste à savoir si La Malbaie connaîtra une belle saison touristique cet été. Reste à voir si, oui ou non, ce semblant de G7 2018 aura eu un effet auprès des touristes de la planète. Je le souhaite, mais je demeure sceptique. En tout cas, pour le moment, l’effet est lent à se faire sentir !

Somme toute, La Malbaie méritait mieux. La population, les hôteliers et les restaurateurs étaient en droit de s’attendre à beaucoup plus de ce G7, qui aura coûté plus de 600 millions. Ce qui, au final, constitue ironiquement le seul véritable legs de cet événement.