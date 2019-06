Les maternelles 4 ans, envers et contre tous

Le projet de maternelles 4 ans semble en voie de devenir l’éléphant blanc du gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ). Les difficultés s’accumulent à mesure que se développe le concept. Entre autres : les intervenantes, intervenants à former, les places et écoles à trouver, le transport inadapté pour des marmots de 4 ans — on ne met pas des petits de 4 ans dans des autobus jaunes sans bancs d’appoint !

Puisque de l’argent, il y en a, complétons le réseau des CPE et intégrons-y les maternelles 4 ans. Diffusons le personnel spécialisé dans les CPE, là où ce sera nécessaire, en appui au personnel et fournissons le matériel pédagogique essentiel. Du coup, il restera de l’argent pour entre autres, améliorer ou réparer les écoles vétustes, diminuer le ratio professeur-élèves, oublier le transport des tout-petits dans des véhicules sans protection.

À l’instar d’un certain président en contradiction avec le projet d’assurance maladie de son prédécesseur, la CAQ semblerait, envers et contre tous et pour sa propre gloriole, vouloir éliminer les CPE pour leur substituer son propre projet de maternelles 4 ans.