Le poids des mots

Il y a des mots qu’on ne peut utiliser que très prudemment tant leur sens et leur charge émotive sont importants. Le mot génocide est un de ces mots puisqu’il désigne l’extermination planifiée, systématique de tout un peuple. Accuser le gouvernement canadien d’un tel crime est carrément exagéré et détourne le débat des vrais enjeux, comme on peut le voir dans les réactions suscitées par l’usage de ce mot. Une accumulation de négligence, d’erreurs tragiques, de tentatives d’assimilation et même de crimes honteux ne constitue pas pour autant un génocide au sens littéral et historique du terme. Il faut donc recentrer le débat sur les vrais problèmes recensés dans ce rapport (et les précédents) et sur les solutions concrètes à y apporter.