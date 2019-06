Une formule (1) dépassée de la masculinité

Vroum, vroum, font les coeurs humains devant ces machines de guerre contre l’air que l’on respire, contre le silence déjà mourant, contre les femmes que l’on compare aux carrosseries d’autos et les hommes que l’on réduit en adorateurs de fausse puissance. Il ne s’agit pas ici de diaboliser bêtement une activité bien intégrée dans la culture masculine du divertissement ou de vouloir imposer une sorte de morale écologiste ou féministe, qui serait d’ailleurs vite dénoncée comme une offensive de la part d’une nouvelle sorte de grenouilles de bénitier. Non, il s’agit plutôt d’essayer de devenir adulte face à nos envies et nos désirs motorisés et instrumentalisés, qui mélangent les genres, surtout féminins, pour cesser de voir le monde comme son carré de sable, ou sa piste de course, ou son harem. Il s’agit de quitter ce statut d’enfant omnipotent dans un corps d’adulte et accepter d’abandonner nos stupides jouets, et libérer ceux et celles que nous voyons comme tels.