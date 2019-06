Pour une gestion des inondations

Il est indéniable que les effets des changements climatiques se confirment. À la période très sèche des années 2001 à 2010, alors que les experts prévoyaient une réduction de l’hydraulicité du bassin du Saint-Laurent, pouvant être de l’ordre de 24 % pour la fin du siècle, a succédé un changement violent avec deux crues exceptionnelles telles qu’il ne s’en produit que tous les cent ans ou plus.

Il ne sert à rien d’investir encore des millions pour rassembler des statistiques de toutes sortes, comme on le fait depuis des années. Il est temps de se donner les outils nécessaires. Comme pour toutes les rivières importantes, de la Saint-Maurice à la Manicouagan ou à la rivière des Outaouais, il faut compléter l’aménagement des réservoirs de régularisation du Saint-Laurent. Quatre ouvrages sont déjà en place et quatre autres sont encore requis.

Le volume des eaux de crue des années 2017 et 2019 aurait pu être emmagasiné dans une élévation d’un pouce des immenses lacs Michigan et Huron si le barrage d’un mètre de hauteur dont on discute depuis un siècle était en place. Au Québec, on aurait évité la majorité des dommages puisque le lac des Deux Montagnes aurait alors pu se vider normalement dans le lac Saint-Louis à Vaudreuil, vers un lac Saint-Louis alors à son niveau normal.

Plutôt que d’être gaspillée pendant la crue, l’eau des crues emmagasinée sur les Grands Lacs pourrait par la suite servir simultanément à produire environ 12 TWh d’énergie dans les centrales déjà en place, suffisamment pour remplacer deux réacteurs nucléaires, et ce, tout en maintenant les niveaux des eaux dans les quelque 1000 kilomètres de précieux milieux humides et le long des 18 000 kilomètres de rives du Saint-Laurent. L’opération de la Voie maritime s’en trouverait également assurée.

Au Québec, trois seuils déversant pourraient à terme être nécessaires pour assurer le niveau historique normal des eaux lors des périodes sèches.