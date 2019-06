Le poids d’un vote

Dans l’édition du Devoir de vendredi, un titre en particulier à votre attention, Monsieur Legault, que je salue : « Les Québécois en veulent pour leur vote ». De grâce, n’allez pas investir dans un référendum : une dépense et non un investissement, vous qui êtes friand de la saine gestion du bien commun. 69 % des 2506 personnes sondées demandent à ce que vous respectiez votre parole. Au fond, ce que nous attendons des gens du politique, c’est que leurs bottines suivent leurs babines. Ce faisant, vous poussez le cynisme à la retraite, lui faisant perdre tous ses stériles pouvoirs. Mes respects, Monsieur le Premier Ministre Legault et Monsieur le Député Tardif.