Il fallait inviter Poutine

Pour le 75e anniversaire du débarquement de Normandie, en invitant les chefs d’État, on invite d’abord et avant tout, les représentants officiels de peuples ayant participé à la guerre contre le nazisme. Paul Valéry écrivait : « La guerre, un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas. » Le minimum est de rendre hommage à ceux et celles qui ont combattu et se sont fait tuer. Il y a eu 60 millions de morts du côté soviétique. Inviter Poutine, c’était leur rendre hommage. Pas de cours d’histoire pour rappeler les nombreuses et souvent tragiques erreurs politiques commises à cette époque, compréhensibles avec les valeurs de l’époque. 1938, Munich ; 1939, refus par Chamberlain de possibles accords avec Staline contre Hitler et sa conséquence, le Pacte germano-soviétique d’août 1939 et l’invasion de la Pologne par les troupes d’Hitler et de Staline. Invasion qui provoque le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. En juin 1941, l’invasion de la Russie par Hitler est le fait qui finalement permettra au débarquement de Normandie de réussir. Une grande partie des troupes allemandes étaient engagées contre l’Armée rouge. S’il n’y avait pas eu le front à l’Est, les troupes nazies auraient été déployées à l’Ouest, et on peut imaginer que le débarquement aurait été beaucoup plus meurtrier, et même qu’il n’aurait pas réussi. Il n’y a rien de certain, mais des historiens ont travaillé sur le concept et c’est plausible. Donc, les Soviétiques, en retenant une partie de l’armée allemande, ont soulagé les troupes occidentales lors du débarquement. Il n’était donc pas exagéré d’inviter les Russes au 75e anniversaire du débarquement. Quoi que l’on pense de lui, il est tout à fait normal que Trump ait été invité. Quoi que l’on pense de lui, Poutine aurait dû être invité. Ils représentent tous les deux des soldats qui ont combattu et dont un grand nombre sont morts pour libérer l’Europe de la domination nazie.