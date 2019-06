L’appel d’une ado pour sauver la planète

Tout le monde se plaint que tu ne puisses plus voir les “likes” de ton ami.e sur Instagram, mais il y a des affaires bien plus importantes dans la vie que si ton ami.e a aimé la photo de ton autre ami.e. Le réchauffement climatique est un enjeu plus important. Vous chialez que la Terre ne va pas bien, mais la plupart d’entre vous ne faites rien pour aider au ralentissement du réchauffement climatique. Présentement, il y a un vortex de déchets deux fois plus grand que le continent américain. Vous vous en rendez compte ? ! Il ne faut pas juste reposter des “stories” pour « aider la planète » et « planter des arbres ». C’est plein de petites actions qui feront un changement. Quand tu vas au Starbucks, ne prends pas de paille. Tsé, dans ton lunch, les sacs en plastique se réutilisent. Quand tu vas magasiner, va en friperie. Beaucoup plus économique et 2 fois plus écologique (savez-vous que H & M brûle 12 tonnes de chandails par année ? !). Quand tu te brosses les dents, ferme donc le robinet. J’adore voyager, mais l’avion est un des moyens de transport les plus polluants, alors penses-y 2 fois avant d’aller dans le Sud. Le nombre de “likes” de tes abonné.e.s peut attendre, la planète est plus en danger que toi.