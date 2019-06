Une acceptation sociale aléatoire pour le projet GNL Québec

Avant de faire appel aux fils du premier ministre afin de savoir si leur père peut encore les regarder dans les yeux quand il est question de défendre l’environnement, on peut demander à M. Legault d’être cohérent lorsqu’il est question de ce nouveau projet GNL Québec. L’absence d’acceptation sociale l’a bien servi pour marquer son opposition à l’énergie sale, mais qu’en est-il aujourd’hui lorsqu’on évalue la pertinence d’un nouvel oléoduc ?

Il semble bien que l’acceptation sociale soit un concept à géométrie variable pour les politiciens, qui ne se sont jamais engagés formellement à la respecter. Énergie Est est parti à vau-l’eau parce que TransCanada n’y voyait plus que des ennuis et non parce que le gouvernement a imposé son refus conformément à la volonté populaire.

Cette fois, il serait bon d’être un brin plus exigeant et de refuser le projet qui traîne un vice de forme dès le départ. C’est que le gouvernement de l’Alberta, qui s’en fait un ardent promoteur, n’a aucun programme environnemental digne de ce nom destiné à combattre la détérioration du climat. Le projet GNL Québec n’est qu’un nouvel investissement privé dans les hydrocarbures. On aura beau évaluer l’impact du projet sous toutes ses coutures, il serait loufoque de le faire sans que l’Alberta se soit d’abord prononcée en l’incluant dans une véritable politique de développement durable et de préservation de l’environnement. Il en va de même pour M. Scheer qui nous a déjà annoncé sa volonté de relancer Énergie Est sans avoir adopté de programme environnemental sérieux.

Et si on faisait respecter nos priorités en matière de développement durable et, avant d’évaluer la faisabilité et la pertinence d’un autre projet d’oléoduc, on exigeait que les politiciens de l’Ouest fassent preuve de responsabilité en déposant d’abord une politique environnementale sérieuse et protectrice de notre avenir collectif ?

Le premier ministre pourrait alors, sans gêne, regarder ses fils droit dans les yeux.