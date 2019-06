La visite de Trump en Angleterre

Je ne vois pas ce que le président américain a à faire au Royaume-Uni en ce moment, sinon attiser la discorde, comme il s’emploie à le faire en s’immisçant dans la campagne de succession à Mme May et en invitant le pays à ne pas respecter ses obligations envers l’Europe. Bref, diviser pour régner, partout. Dans quel monde de fou ce président nous entraîne-t-il ? Et la reine qui se sent obligée de lui rendre les honneurs…