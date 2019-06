Les choses ont-elles vraiment changé?

Qui déambule en Normandie dans les cimetières militaires de la Seconde Guerre mondiale ne peut qu’être ému. Tant de jeunes soldats de toute nationalité morts dans cette guerre totale… « Jamais plus la guerre », affirmait le pape Paul VI en 1965 devant les Nations unies. Mais les guerres ont continué et continuent toujours. Inutile de toutes les nommer, pensons seulement au Vietnam, au génocide du Rwanda, à l’Irak et à la Syrie. […]

Il est de plus [en plus] important d’appuyer fortement les institutions internationales, notamment l’ONU. Celles-ci peuvent assurer un certain dialogue, une certaine solidarité, voire une certaine paix. Ce ne sont pas des « machins » inutiles, comme le disait de Gaulle… et aujourd’hui un certain Trump !