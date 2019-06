Avec des titres de journaux comme « Trump admet, brièvement, que Moscou l’a aidé à être élu », on est en droit de se demander jusqu’à quel moment le « déni originel » du président américain saura le protéger encore. Hypothèse : Trump planifie sa sortie (voir sa démission) au moment le plus propice pour une potentielle stratégie de victimisation (auprès de tous les politiciens des États-Unis et de partout ailleurs). Et maintenant, il est encore plus isolé qu’il ne l’était depuis la récente mise au point de Robert Mueller. Combien d’élus républicains (Sénat et Chambre des représentants) le soutiennent « publiquement » depuis quelque temps ? Il y a bien sûr son complice William Barr (quelle honte !), qui l’absout de tout — mais ce n’est pas un politicien ! Bref, il pourrait se développer, si ce n’est pas déjà commencé, dans les coulisses des républicains, une certaine pression (voire une pression certaine) pour que « le Donald » prépare ses valises avant la conclusion de certaines enquêtes et de prochaines tout aussi embarrassantes. C’est la glissade vers la confiance zéro des élus et de la population « sensée » envers ce mégalomane malfaisant. Il ne pourra plus louvoyer encore bien longtemps.