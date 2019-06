J’aurais voulu être un artiste,

Non, ce matin j’aurais voulu être avocate, notaire, première ministre, vedette du petit écran. Mais avoir une voix. Une voix pour dire la révolte qui gronde en moi quand je vois les mesures draconiennes adoptées dans divers États américains afin de limiter, compliquer, interdire l’avortement. Vous dire la révolte qui gronde en moi. Refuser l’avortement aux femmes, c’est également choisir. Choisir pour elles et contre elles. En leur nom. De la part des hommes, bien sûr, qui eux n’auront pas à assumer le poids physique et moral d’une grossesse non désirée. Car tous les sénateurs américains favorables à ces lois sont des hommes. Mais de quel droit, Messieurs ? Refuser et interdire les avortements, c’est choisir la peur, la honte. C’est purement et simplement cracher au visage de la moitié de l’humanité. C’est renier l’histoire des femmes. C’est revenir en arrière. Au temps des broches à tricoter et des avortements clandestins.

Il est également important de souligner que le fait d’interdire les avortements ne les fait pas disparaître, mais les rend uniquement plus dangereux et plus traumatisants. Pour celles qui les subissent et ceux qui les pratiquent. Ils stigmatisent. Car, par défaut et par nature, les hommes et les femmes ne naissent pas égaux. L’un peut porter la vie et l’autre, non. C’est le fondement même des inégalités.

C’est pourquoi les femmes ont été si longtemps reléguées à leurs cuisines, à la peur, au regret. Au regret d’avoir dit oui, une fois de trop, de s’être fait avoir. Au regret de ne pas être bien née. Dans un corps d’homme. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas leur histoire, je vous invite à interroger Google. Pour ceux qui voudraient savoir à quoi ressemblait la vie des femmes à l’époque, je les invite à revoir les épisodes des Filles de Caleb, où la vie d’une femme tournait autour de sa fécondité de la naissance à la mort. Où les femmes étaient séquestrées par le ventre.

Vous vous rendrez compte également que c’est hier, en 1971, qu’est paru le Manifeste des 343 salopes. Je vous inviterais à relire les biographies de Janette Bertrand et de Lise Payette, où la peur de la grossesse n’est jamais bien loin. Je vous inviterais à visionner le film Le procès de Bobigny, où l’avocate fait un splendide plaidoyer pour le libre choix en fin de film et où elle dit, et je la cite : « Choisir la vie, Messieurs, c’est d’abord choisir et protéger celle qui la donne. Et en premier lieu la femme. » Fin de citation.

Et arrêter de penser qu’être une femme, c’est une malchance. Une fois pour toutes et à jamais. Est-ce qu’il viendrait à l’idée de revenir en arrière et de ramener l’esclavage légalement dans l’arène publique ? Il paraît démentiel même d’y penser. Qu’on laisse aux femmes les acquis qu’elles ont si durement gagnés. Une bonne fois pour toutes ! Le temps des broches à tricoter, c’est relégué au passé et ça doit y rester. Point final. Ce matin, j’aurais voulu être ministre ou vedette de cinéma pour pouvoir lire ce texte sur toutes les tribunes. Mes chères consoeurs, prenez soin de vous, car personne ne le fera à votre place.