Appellation biaisée

Dans la mesure où les partis et organisations qui s’opposent à l’avortement sont de la même droite que celle qui prône la peine de mort, le libre accès aux armes à feu, une justice punitive et l’abandon de toute politique enkvironnementale, on peut douter de leur véritable respect de la vie. C’est donc leur faire beaucoup d’honneur que d’adopter leur propre choix de mots, qui n’est pas neutre, et de les appeler « pro-vie », alors qu’ils sont tout simplement « anti-choix ».