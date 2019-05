La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, et ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, serait-elle également la véritable ministre de l’Environnement ? « Il y a tellement de gens qui font peur et qui se disent environnementalistes et qui ne le sont pas du tout », a-t-elle déclaré récemment dans un quotidien local. Bien sûr, tout le monde peut avoir une opinion, et c’est tant mieux. Mais de qui parle la ministre au juste quand elle nous met en garde contre les épouvantails à projets industriels contestables ? Elle qui défend bec et ongles, comme son maître à penser, François Legault, le polluant projet de GNL-gazoduc à Saguenay, qui, selon des spécialistes, sera quatre fois plus polluant que la cimenterie de Port-Daniel en Gaspésie ?

Pour la ministre, les emplois liés au projet doivent primer l’urgence climatique. Si vous soutenez qu’opposer protection du climat et création d’emplois, comme le fait madame la ministre, elle vous accuse de chercher à faire peur. Pourtant, des exemples partout sur la planète montrent que le virage vert et la création d’emplois nombreux et bien payés sont compatibles. Pensons à l’Allemagne qui, depuis plus de 20 ans, se défait progressivement du charbon à la faveur de l’énergie éolienne, avec des millions d’emplois à la clé.

Non, ce que je pense, c’est que les environnementalistes déguisés, ces vertueux climatoréalistes, sont celles et ceux qui préfèrent regarder ailleurs pour ne pas voir l’urgence à laquelle l’humain se heurte. Même l’unanimité des scientifiques autour du globe, voulant que les limites à ce qu’il peut supporter sont atteintes, les laisse de marbre. Ils sont fermement déterminés à prendre le contrôle de ce que le peuple doit penser.