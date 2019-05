Je me souviens de Chantal Daigle

Il y a 30 ans, j’avais 16 ans. C’est à ce moment que j’ai été témoin de l’affaire Chantal Daigle. Partout dans les médias, j’entendais parler de cette femme qui devait se défendre contre son conjoint pour obtenir le droit de se faire avorter. Je n’ai jamais connu les raisons qui la poussaient à souhaiter cet avortement, si tant est qu’on puisse appeler un souhait celui de recourir à une telle procédure, mais je ne me souviens pas m’être questionnée sur ces raisons. Par contre, je me rappelle m’être beaucoup questionnée sur le droit de son conjoint à s’opposer à cette intervention. J’étais toute jeune, encore à la recherche de mon identité, et ce débat m’a forgée. Il m’a rendue plus revendicative, plus consciente des luttes que doivent mener les femmes pour faire respecter leurs droits.

Aujourd’hui, j’apprends avec stupéfaction que ce droit à l’avortement n’en est pas un. Malgré tous les débats qu’on a eus, malgré tous les jugements qui ont été passés, il n’est toujours pas établi dans nos lois provinciales ou fédérales que nous, Canadiennes, Québécoises, ayons un droit garanti à l’avortement.

Avec tout ce qui se passe au sud de notre frontière, n’attendons surtout pas qu’un mouvement de droite s’empare de ce sujet ici aussi. Profitons plutôt de ce moment pour affirmer ce droit chez nous et sollicitons nos dirigeants afin de légiférer et de s’assurer que personne n’aura à mener de nouveau cette lutte contre son conjoint.