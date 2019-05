Lettre au ministre des Transports

Monsieur le Ministre François Bonnardel,

Lors de votre courte visite sur la ligne orange la semaine dernière, vous avez compris que, même si l’achalandage habituel n’était pas au rendez-vous, les chiffres montrent que cet achalandage est bien réel.

Pour comprendre cet achalandage, il faut remonter jusqu’à la planche à dessin des architectes du métro et de ceux qui ont planifié le prolongement vers Laval et les stations ayant un accès intermodal.

Tout comme dans l’histoire de la construction de plusieurs systèmes de métro dans le monde, le métro de Montréal a été construit pour faciliter la mobilité sur un territoire limité par les besoins présents au moment de sa construction, sans trop tenir compte d’une éventuelle augmentation de l’achalandage dans un avenir plus ou moins lointain. Cela était dans un but d’acceptabilité sociale des coûts de l’investissement et de la difficulté de lire l’avenir.

Le problème actuel de la ligne orange est lié à la capacité de transport du tunnel.

Il a été possible d’augmenter légèrement sa capacité, par l’ajout de trains, dont ceux du modèle Azur, et d’ajouter des lignes d’autobus express en parallèle. Il n’en demeure pas moins nécessaire de penser la mobilité dans une perspective métropolitaine, en tenant compte de l’avenir du développement urbain et des besoins futurs en matière de capacité et de rapidité.

La densification de la population, les changements apportés par l’étalement urbain, le déplacement des centres industriels vers la périphérie, la réduction de la pollution font la démonstration que le principe de l’achalandage induit est une réalité dont il faut tenir compte même dans les transports en commun.

La ligne rose ou tout autre développement de transport de masse servant à améliorer la mobilité et l’accès à toutes les parties du territoire métropolitain devra se faire dans une perspective dépassant la simple décongestion. La mobilité est métropolitaine et doit être planifiée ainsi.

Bien à vous,