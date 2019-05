Le grand Jean Vanier

Jean Vanier, fondateur de L’Arche et d’autres mouvements, a récemment quitté ce monde. Il nous laisse ceux-ci et ses nombreux écrits. Ce grand homme a fait beaucoup pour les handicapés mentaux et leurs aidants. Grâce à cet homme de foi, très humble, l’humanité a grandi. Mais Jean Vanier ne se faisait pas d’illusions : il reste tant à faire pour en arriver à un monde de fraternité et de paix. Merci, Jean Vanier.