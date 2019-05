À force de compromis

Le problème avec les atermoiements et les compromis, c’est qu’ils deviennent trop vite des compromissions soutirées par le chant des lobbys. Tous les politiciens qui ont appliqué des mesures mi-figues mi-raisins se sont retrouvés le bec à l’eau. Plus crûment écrit : un parti de gauche n’a rien à gagner à copier les mesures des partis de droite. Car à opter entre celui qui applique des politiques de droite et un parti de gauche qui les imite, on choisira le premier. Si j’ai à choisir entre l’imitation et l’original, je vais prendre l’original.

Si Valérie Plante continue à soutenir certaines des lubies des promoteurs en tout genre, comme le faisait allègrement son prédécesseur, les citoyens ne vont pas opter pour la contrefaçon, mais revenir à l’original. Me semble que c’est facile à comprendre. C’est parce qu’il n’agissait pas ainsi que Luc Ferrandez a vu sa popularité auprès des électeurs du Plateau passer de 42 % à 54 %, puis à 65 %. Il était congruent avec ses idées et les mettait en application, sans concessions devant les chialages de la droite. L’administration Plante-Dorais semble répéter l’erreur de bien des partis progressistes qui, une fois au pouvoir, ne savent plus reconnaître les intérêts des leurs et reculent sur les engagements qu’ils doivent prendre… avec pour résultat qu’ils déçoivent leur base électorale. Celle-ci se réfugiant alors dans l’abstention, ils finissent par se faire battre.