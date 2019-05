Le Devoir du 4 mai 2019 constate que la question de l’examen « Peut-on s’adapter aux changements climatiques ? » soulève l’ire des élèves. Toutefois, il y a plus grave encore que ce que l’on pourrait penser. Les pays riches vont tenter tant bien que mal — et plutôt mal que bien — de s’adapter aux changements climatiques. Les pays pauvres n’auront pas les moyens de faire de même, alors qu’ils ne sont pas responsables de la crise et que le dérèglement du climat leur est beaucoup plus préjudiciable. Quelle injustice !