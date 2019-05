Reconfessionnalisation tranquille des écoles québécoises. L’expression est percutante et elle a le mérite de mettre des mots sur la crainte de plusieurs. Mais est-elle pertinente ? Est-ce que le port de signes religieux par un nombre minoritaire d’enseignants peut se comparer au pouvoir démesuré qu’avait encore l’Église catholique sur la société québécoise au début des années 1960 ? Vraiment, y a-t-il au Québec un risque de dériver vers un nouveau pouvoir religieux ? Pour ne pas focaliser sur l’islam, Guy Rocher évoque la possibilité, dans un éventuel avenir, de la venue d’enseignants témoins de Jéhovah ou évangélistes dans nos écoles publiques. Pourtant, si tel était le risque, le projet de loi 21 n’y changerait pas grand-chose puisque ces adeptes ne portent pas de signes religieux visibles. Alors, quel péril le principe de précaution qu’évoque M. Rocher veut-il donc circonscrire ? Le prosélytisme passif de vêtements religieux, qu’il juge par nature « ostentatoire » ? Et si l’intention de plusieurs des personnes qui portent de tels signes n’était pas d’afficher leur religion de manière péremptoire, mais de la vivre modestement selon leurs convictions ?

Il y a un monde entre la situation d’une religieuse qui enseignait au Québec le catéchisme et l’histoire des saints martyrs canadiens, qui préparait ses élèves à la communion puis à la confession, qui amenait sa classe à la messe les vendredis du carême, comme je l’ai vécu dans mes années du primaire au cours des années 1960, et celle d’une enseignante de confession musulmane qui enseigne aujourd’hui le français, les maths, l’histoire ou encore les sciences, dans le cadre du programme du ministère [laïque] de l’Éducation. La signification de la cornette de la première n’a pas de correspondance avec le voile de la seconde. Ce serait différent si nous étions en Iran, en Arabie saoudite ou même en Algérie. Mais nous n’y sommes justement pas. Et je pense qu’il y a bien d’autres périls à affronter au Québec, dont celui des changements climatiques. Mais cela, notre gouvernement ne semble pas l’entendre. Et tant pis pour celles qui ont choisi, de bonne foi et avec compétence, d’oeuvrer à l’éducation des enfants, comme j’en ai rencontré au cours des années d’école de mon fils.