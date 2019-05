Est-ce que Legault est en train de faire un Trudeau de lui-même?

Justin Trudeau avait promis, lors de sa dernière campagne électorale, une réforme du mode de scrutin. Après avoir dormi sur la « switch » pendant plusieurs mois, il a mis à la poubelle sa promesse en prétextant qu’il n’y avait pas de consensus assez fort.

François Legault a fait la même promesse lors de la dernière campagne électorale. De plus, comme Trudeau l’avait fait, M. Legault s’affaire à préparer le terrain et nos esprits pour nous dire bientôt que ce ne sera pas possible d’avoir un nouveau mode de scrutin pour les prochaines élections.

Sa stratégie pour ne pas perdre la face et nous berner encore une autre fois est claire : ne pas laisser suffisamment de temps au DGEQ pour préparer une élection avec un mode de scrutin proportionnel en 2022.

Nous annoncer qu’il faudra, désormais, faire un référendum sur la réforme du mode de scrutin en consultant la population lors de la prochaine élection. On se rappelle parfaitement que M. Legault, durant la dernière campagne électorale, avait écarté l’idée d’un référendum, disant que l’appui du Parti québécois et de Québec solidaire était suffisant.

La CAQ nous donne l’impression qu’elle est prête à renier son programme et sa promesse électorale pour jouir en paix des prébendes du pouvoir.