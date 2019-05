La posture religieuse des enseignants

Un aspect important du débat sur les signes religieux portés par les enseignants me paraît négligé. L’école est le meilleur outil d’intégration dont une société dispose. On rêve d’une école publique commune et de grande qualité qui permettrait aux enfants de tous les horizons de se côtoyer, une école publique si accueillante qu’elle enlèverait aux parents de diverses confessions le goût d’isoler leurs enfants dans des écoles religieuses.

Dans cette école pour tous, le meilleur enseignant est celui qui peut montrer aux enfants que, quelles que soient ses croyances personnelles, il est capable de s’en distancier suffisamment pour accueillir respectueusement l’élève qui ne les partage pas. En n’arborant pas de signes religieux, l’enseignant ne renie pas ses croyances, mais il montre concrètement qu’il a suffisamment d’indépendance pour ne pas risquer d’être influencé par les intégrismes.

Cette posture de l’enseignant est nécessaire pour que l’enfant ou ses parents n’aient aucune crainte d’être victimes de préjugés à l’école. Les préjugés sont beaucoup plus subtils et difficiles à dénoncer que le prosélytisme. L’enseignant qui place l’enfant au coeur de sa mission devrait trouver naturel d’afficher sa capacité à être neutre et juste envers tous ses élèves.

Si on persiste à placer la liberté d’expression des enseignants au-dessus de tout, on risque la fuite de nombreux parents vers des écoles ethniques et religieuses où ils auront l’impression que leurs enfants seront mieux accueillis, des écoles qui nous prépareront une société de plus en plus morcelée.