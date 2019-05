Climat: qui veut laisser des miettes aux naufragés de l’avenir?

Tout au cours de l’histoire, les indifférences de la majorité ont donné un blanc-seing à toutes sortes d’atrocités ou d’injustices faites au nom de principes supérieurs (religion, cité, nation, liberté ou démocratie) destinés à blanchir la conscience collective. Ce qui fait mal dans la prise de parole des jeunes sur le climat, c’est qu’ils nous jettent notre apathie en plein visage sans que nous puissions nous retrancher derrière la noblesse d’une quelconque raison.

Nous savions

Il convient de rétablir les faits. Nous savions. Pas seulement depuis le Sommet de Rio de 1992, mais publiquement depuis les années 1970 : « Halte à la croissance » (chercheurs du MIT à la demande du Club de Rome, 1970) ; « Inadvertent Climate Modification » (SMIC, 1971) ; « Small Is Beautiful » (E. F. Schumacher, 1973). Sans compter tous les écrits qui ont traité de l’impact des activités humaines sur le climat depuis près de 80 ans : Hermann Flohn (activités humaines et changement climatique, 1941) ; E. Hutchinson (déforestation et augmentation du CO2, 1954)…

Nous sommes responsables

L’ignorance, la myopie ou l’aveuglement ne sont pas des excuses. Nous sommes tous responsables : hommes politiques, grands commis d’institutions publiques nationales et internationales ; chefs d’entreprise, multinationales ou pas, et Nous. Nous qui avons élu les premiers (du moins dans les pays dits démocratiques) et qui avons laissé faire les autres. Nous avons tous notre part de responsabilité. Nous avons fermé les yeux parce que cela faisait notre affaire. Nous avons tous essayé de profiter d’un système — certains plus que d’autres (La mondialisation de l’inégalité, F. Bourguignon, Seuil, 2012) — en oblitérant volontairement les conséquences de nos choix.

L’ardoise et le déni

Nier notre responsabilité collective et individuelle dans la catastrophe qui s’en vient en se défaussant sur un « système », sur les méchants capitalistes, sur une prétendue ignorance n’est qu’une pirouette mortifère. Pas pour ceux dont la gloutonnerie ou l’immobilisme ont précipité l’humanité au bord du gouffre. Ceux-là (Nous) vont crever le ventre plein ou avec le regret de ne pas l’avoir rempli de leur vivant. Mais les autres, les Greta Thunberg de ce monde, vont hériter des conséquences de nos actes : disparition des espèces, chamboulements climatiques, bombe sanitaire due au réchauffement du pergélisol…

Est-il trop tard ?

Oui, peut-être. Mais peut-on en vouloir à certains de ne pas se résigner ? Est-il illégitime que les naufragés de l’avenir demandent des comptes à ceux qui les ont précédés et qu’ils leur enjoignent de prendre toutes les mesures qui sont encore en leur pouvoir afin de laisser quelques miettes aux générations futures ?