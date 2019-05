Ne touchez pas aux enfants!

L’émérite sociologue Guy Rocher, du haut de son expérience de 95 ans de vie, vient nous rappeler le plus important au sujet du projet de loi sur la laïcité : les enfants. Je suis surpris que d’autres n’en aient pas parlé davantage, notamment messieurs Taylor et Bouchard (de la commission Bouchard-Taylor).

Enfin, on parle des enfants. La laïcité est la meilleure garantie pour leur liberté de conscience. On interdit aux fonctionnaires et aux professeurs de porter des symboles des partis politiques, alors je ne vois pas pourquoi on ferait une faveur aux religions en permettant le port de leurs symboles.

Alors, qu’on ne touche pas aux enfants, qu’on les laisse tranquilles avec nos idéologies, quelles qu’elles soient !