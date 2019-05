Se libérer des carcans

Est-ce qu’il faut avoir 95 ans comme M. Guy Rocher ou, comme moi, 75 ans le 21 mai prochain pour voir dans le projet de loi 21 l’avenir du Québec laïque ? Libre de tous ces carcans que l’on a fait disparaître avec respect depuis les années 1960. Pour moi, ce projet de loi ne va même pas assez loin. Je l’aurais étendu à tous les employés de l’État (hôpitaux, CPE, etc.). La religion se vit de l’intérieur et non de façon visible sur la place publique.