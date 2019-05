À l’UQAM, on peut être qui on veut

Dans la foulée des célébrations marquant son 50e anniversaire, l’Université du Québec à Montréal (UQAM) lance les Originaux, un vaste mouvement de diplômés qui ont fait et font toujours rayonner l’université et les domaines dans lesquels ils ont chacun fait leur marque. Les Originaux, qui agissent comme ambassadeurs de l’UQAM, illustrent l’apport des quelque 260 000 diplômés de l’université et l’impact de leurs idées, brillantes et inattendues, qui font réfléchir et progresser le Québec et le monde. C’est dans le cadre de la campagne majeure « 100 millions d’idées » que le mouvement des Originaux a vu le jour.

Être original, c’est avoir des idées. Des idées inattendues. Des idées qui dérangent. Des idées qui font réfléchir.

Être original, c’est bâtir le futur, une idée unique à la fois.

Être original, c’est savoir utiliser sa différence pour faire bouger la société. C’est avoir besoin d’un endroit de réflexion où les idées peuvent grandir. Où on peut débattre pour progresser. Un espace ouvert sur la liberté et la différence.

Cet endroit-là, c’est ici, au coeur de la ville. Ici, les idées nouvelles prennent de l’ampleur, contaminent et inspirent les autres. Ici, c’est la plus grande université urbaine francophone en Amérique du Nord. Ici, on peut être qui on veut — des rêveurs, des penseurs, des affamés du changement. Ici, on crée toute la différence.