Considérations sur un appui majoritaire

Les deux tiers des Québécois seraient toujours pour le projet de loi 21 (PL21). Je n’en suis guère surpris. Je vois essentiellement deux explications pour cet appui. La première, d’ordre général, me semble découler d’une problématique propre à l’Occident, à savoir la peur de l’islam et de l’immigration, principalement arabe, qui changerait en profondeur l’identité des peuples. Cette peur, fondée en partie, a été exploitée par plusieurs politiciens populistes de par le monde.

La seconde explication, proprement québécoise, est liée au fait relativement récent de la grande sécularisation de la société québécoise. La référence à Dieu est, tout compte fait, évacuée du discours public. Bien des Québécois sont devenus indifférents, voire hostiles pour plus d’un, à la question religieuse. La religion est ainsi considérée par plusieurs comme une affaire strictement privée, réservée aux lieux de culte. Dans pareil contexte, une limitation à la liberté de religion, comme celle prévue dans le PL21, est considérée comme bien secondaire ou petite. Dans la foulée, une utilisation d’une disposition de dérogation aux Chartes est vue comme ne posant pas problème et permet de passer à autre chose, les choses spirituelles ou religieuses étant de fait vues comme sans grande importance. C’est ainsi que bien des politiciens québécois voient les choses, reflétant assez justement ce que pense une majorité de Québécois. Mais ils oublient alors un fait capital en démocratie, soit la protection des libertés et des minorités. « La démocratie, ce n’est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité » (Albert Camus). Je doute donc fortement que ce projet de loi sur la laïcité soit un plus pour la société québécoise.