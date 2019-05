Pour en finir avec la présomption de prosélytisme

J’appartiens à la génération des baby boomers. Aussi bien dire que je suis passée du liquide amniotique à l’eau bénite. Née le 20, baptisée le 21, il ne fallait surtout pas prendre le risque d’en « échapper » une.

J’ai commencé l’école en 1957, dans ce Québec éclairé du « bon monsieur » Duplessis. Jusqu’au milieu du secondaire, l’enseignement m’a surtout été dispensé par des religieuses : étouffées sous leur cornette, le plastron écrasé par un énorme crucifix, la taille ceinte d’une corde ET d’un chapelet. J’en ai détesté plusieurs, mais j’en ai admiré et même aimé quelques-unes.

Comme la plupart de mes contemporains, pour bien me faire voir, j’ai acheté des « petits Chinois », j’ai fait des « retraites », j’ai écouté avec admiration les témoignages exemplaires des missionnaires « recruteuses » de passage, j’ai tenté de me gagner une indulgence plénière en allant à la messe neuf premiers vendredis du mois en ligne (sans jamais y parvenir… !), je me suis privée de chocolat pendant le carême et j’ai mangé du poisson (que j’abhorrais) le vendredi, j’ai défilé sous les flambeaux de la Fête-Dieu.

[…] Et pourtant, malgré les assauts répétés de ce prosélytisme acharné dans un monde où la pensée dominante en menait large, avec des sources d’information tout sauf diversifiées et une parole publique strictement contrôlée, je fais partie de la génération qui a rejeté les carcans religieux, déserté les églises, sauté à pieds joints dans la révolution sexuelle, réclamé et défendu la sécularisation de la société et malmené les modèles de vie étroits de nos prédécesseurs.

Et on voudrait me faire croire que les enfants actuels, parce qu’ils seraient en contact avec une éducatrice de CPE ou une enseignante portant le voile, sont en danger d’endoctrinement ? !

Allons donc, dans un monde qui permet aisément l’accès à des informations diversifiées, dans une société où les choix et les styles de vie contrastés coexistent, où il y a bien peu de barrières à l’expression des idées et des divergences, où les influences à partir desquelles les jeunes forgent leur identité sont multiples et éclatées, il me semble invraisemblable que l’exposition au hidjab ou aux autres signes religieux mette les enfants en danger d’endoctrinement.

Si j’ai beaucoup de respect et de compassion pour les femmes qui, telles mesdames Benhabib, El-Mabrouk ou Houda-Pepin, se sont intégrées au Québec après avoir été opprimées par le fondamentalisme religieux dans leurs pays d’origine, je demeure mal à l’aise avec leurs mises en garde quant à l’intégrisme rampant qui se cacherait sous tout voile religieux.

La montée de l’intolérance m’inquiète drôlement plus pour l’avenir des enfants du Québec, quelle que soit leur origine.