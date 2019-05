Bravo Monsieur Johnson!

Lettre en réaction au texte de monsieur Pierre Marc Jonhson

Quel plaisir que de vous lire dans ce contexte où, de tous bords, les esprits s’enflamment et les paroles blessent. Votre rappel qu’en démocratie il est impératif que les débats de société soient menés en respectant l’Autre est non seulement apaisant, mais nécessaire. Vous évoquez avec pertinence que pour être profitables, ces débats doivent s’exercer dans la tolérance, la retenue, le respect et la civilité. Plus encore, vous insistez sur la responsabilité de chacun à accepter l’issue du débat. Ainsi, vous affirmez qu’en « … [dernier recours], il y a lieu de mettre fin aux oppositions et de vivre de bonne foi avec les choix effectués ». Que voilà les paroles d’un démocrate sincère !

Votre éloquence est empreinte d’une grande sagesse. Merci.