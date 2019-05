Bouchard n’a pas «prouvé» le bien-fondé de sa position

Gérard Bouchard propose d’interdire le port de signes religieux aux juges, procureurs, policiers et gardiens de prison. Il avance que la confiance à l’endroit de notre système de justice pourrait être perturbée aux yeux des justiciables éventuels — des personnes adultes — si ces différents acteurs de notre système de justice portaient des signes religieux. En d’autres termes, monsieur Bouchard présume que des justiciables pourraient être victimes de leurs préjugés à l’endroit de notre système de justice s’ils devaient faire face à des acteurs de ce système qui portent des signes religieux. Jusqu’à maintenant, monsieur Bouchard n’a toutefois pas établi le bien-fondé de sa position en s’appuyant sur des « données scientifiques ». Sa position émane d’une opinion découlant, principalement peut-on supposer, de son expertise en histoire et en sociologie. Cette opinion n’est donc pas fondée scientifiquement.

Étonnamment, Gérard Bouchard exige que lui soient présentées des « preuves scientifiques » pour étendre l’interdiction du port de signes religieux aux enseignants. Il avance que les enfants et les adolescents sont « indifférents » — terme qu’il a utilisé — au port de signes religieux chez leurs enseignants. Il n’a pas fait part de preuves à l’appui de ses dires. À l’encontre des psychologues et des pédagogues, et du commun des mortels, monsieur Bouchard avancerait donc que le passage progressif du stade de l’enfance au stade de l’adulte chez les êtres humains s’accompagnerait d’une dépendance croissante des influences extérieures. Davantage que les enfants et adolescents, les justiciables adultes auraient besoin d’être protégés contre les influences extérieures et donc, en l’occurrence, de signes religieux portés par les acteurs du système de justice. Sa pensée est très difficile à suivre.

Il est à noter au passage que les personnes qui s’opposent au projet de la loi 21 ne se sont pas longuement attardées au fait que les personnes qui tiendraient absolument à porter leur signe religieux n’auraient pas accès à plus de vingt mille emplois que représentent les juges, procureurs, policiers et gardiens de prison. Ce n’est pourtant pas là un nombre négligeable d’emplois. Gérard Bouchard non plus n’a pas fait état des conséquences de sa position sous cet aspect. L’accès à des emplois ne devrait donc pas constituer le considérant le plus pertinent dans les débats qui ont cours à propos du projet de loi 21.

À noter également que devant le tribunal, les procureurs n’ont ni autorité ni pouvoir de coercition. Leur intervention est à la merci du juge ou des juges, seul(s) maître(s) à bord.