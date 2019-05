Projet de loi 21: les «personnes concernées»

Des représentants de groupes religieux se sentent exclus des débats entourant le projet de loi 21 à titre de « personnes concernées ». À propos de l’école, on semble oublier que les « personnes concernées », ce sont d’abord les enfants, et ils ont droit à un environnement le plus libre possible de toute influence politique ou religieuse. En classe, l’enseignante ou l’enseignant est déjà, bien sûr, en position d’autorité. Un signe religieux représente une deuxième forme d’autorité, celle-là d’un groupe souvent puissant, organisé, planétaire et dont les préceptes vont de surcroît à l’encontre de l’égalité des sexes. Non, nous ne voulons pas savoir pour quel motif « personnel » une enseignante ou un enseignant aurait envie d’afficher sa religion en classe. Ce qui nous importe, à nous les parents, c’est de savoir que tous les élèves, de parents religieux ou non, ont accès, toute la journée, à un refuge complètement laïque.