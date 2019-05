La croyance religieuse à l’école

« La croyance aime l’ignorance, qui est le milieu où elle se développe de façon illimitée. Cette liberté de foi collective détourne de l’effort individuel et anxiogène de réfléchir à part soi. » — Pascal Quignard

Si le fait d’affirmer la liberté de croyance est fondamental dans une société démocratique, il ne faut surtout pas perdre de vue que c’est en même temps affirmer la liberté que de ne pas penser par soi-même, de privilégier l’ignorance, d’adhérer à l’opinion générale, de suivre la foule et d’accepter la servitude. Et cela vaut particulièrement pour la croyance religieuse.

La croyance est une entrave à la connaissance. Elle est une entrave à la liberté d’être de connaître et de penser de l’être humain. Or, la raison d’être de l’école est de combattre l’ignorance ; c’est également un milieu devant permettre à un enfant d’apprendre peu à peu à devenir qui il est, à avoir sa propre intelligence des choses de la vie, à penser par lui-même, à être libre.

L’éducation, comme le souligne Bertrand Russel, doit contribuer à créer des citoyens difficiles à gouverner, et j’ajouterai surtout impossible à dominer.

Imposer, même subtilement, même passivement, quelque signe de croyance religieuse que ce soit, c’est brimer au départ cette quête humaine en chaque enfant, en chaque être humain d’être librement qui il est. C’est imposer à l’enfant une direction à suivre dans son rapport à lui-même, aux autres et à la vie en général. C’est lui imposer une vision pourtant subjective de la vie, inventée par les hommes et qui n’a rien à voir avec quelque vérité que ce soit.

Or, le sens de la vie et le sens de son existence n’ont connu à ce jour aucune réponse objective et définitive. Ces questions demeurent irrésolues et le seront peut-être indéfiniment. Cette dimension d’incertitude qui fonde le paradigme de la pensée scientifique contemporaine s’avère la condition même de la connaissance du processus infini de la connaissance.

Une femme voilée pourra bien se retrouver devant une classe, mais une majorité de parents sauront corriger le message implicite qu’elle véhicule. Chacun saura dire à ses enfants, particulièrement à sa fille : « Au-delà du respect de la personne, ma fille, ici les femmes sont libres, égales aux hommes, fières de leur corps, vivant leur sexualité comme une célébration de la vie. Ici, ma fille, les femmes ne sont soumises ni aux dieux ni aux hommes. »