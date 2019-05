Suggestion pour les sinistrés

Je suis probablement trop naïve ou ignorante, mais voici ce que j’ai imaginé si on m’annonçait que je ne pourrais plus reconstruire ma maison inondée là où j’ai habité depuis si longtemps.

À défaut de ne pas pouvoir me racheter une maison comme celle que j’avais avec un terrain et un garage, je ferais le deuil de ce que j’avais avant. Comme je ne pourrais plus payer l’hypothèque restante, je ferais faillite. Puis, je voudrais que le gouvernement exproprie un terrain dans le même coin, mais dans les hauteurs, qu’il fasse construire des maisons en rangée et qu’il m’offre gratuitement l’une de ces unités d’habitation coopérative. Car le 150 000 $ ou même le 200 000 $ possible que le gouvernement pourrait me remettre ne me permettrait pas de m’acheter un nouveau terrain et d’y faire construire une maison. Je serais heureuse de pouvoir encore habiter ce coin de pays que j’aime tant, dans une maison plus petite, mais neuve et sans danger d’inondations. Je m’impliquerais alors dans la coopérative avec gratitude pour cette société qui ne m’a pas laissée tomber. Est-ce un rêve impossible, M. Legault ?