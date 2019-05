Drame de Granby: et les médecins?

J’ai tout lu à ce sujet, mais un aspect me semble oublié. Le cas de trois personnes semble relever directement de la psychiatrie, donc de la médecine. Au moins deux cas : la mère et la fillette. Qui a été consulté et quel diagnostic et quels traitements ont été suggérés ? La DPJ et les services sociaux ne remplacent pas les services de santé au premier chef. L’école dirige les enfants turbulents vers une médicalisation au Ritalin dès le plus jeune âge, mais les symptômes de cette fillette étaient beaucoup plus graves, et l’on a choisi de l’isoler de l’école seulement plutôt que de la diriger immédiatement vers des spécialistes en pédopsychiatrie. Que peut faire la DPJ avec trois personnes souffrant de problèmes mentaux aussi évidents ? La première ligne aurait été le système de santé, mais personne n’en a parlé, sauf pour la mère, qui a été séparée de l’enfant à la naissance. Mais qu’en a-t-il été du suivi pour la mère, pour le père et pour l’enfant ? Le système médical a-t-il fait ce qu’il devait faire ? Sûrement pas.