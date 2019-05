Cachez ce monstre que je ne saurais voir

« Ça prend vraiment des monstres pour avoir fait ça. » Cette phrase, prononcée par un premier ministre « en beau maudit » à propos du drame de « la fillette de Granby », me revient au fur et à mesure que l’histoire se dénoue, que notre système de protection de l’enfance apparaît dans toute sa complexité et, surtout, dans son insoutenable érosion. On le dit et c’est vrai, notre nouveau premier ministre et son gouvernement ont bien géré ce dossier jusqu’à maintenant. Ils ont été rapides à réagir et ils l’ont fait avec juste ce qu’il faut de compassion et de mesures souhaitées. Le rare moment d’unanimité qui s’en est suivi à l’Assemblée nationale en témoignait, même si la suite, on le sait, sera encore plus déterminante.

On pouvait aussi très bien imaginer ces monstres lorsque notre premier ministre les a évoqués. Il y avait là des coupables présumés et facilement identifiables. Mais si les monstres auxquels il faisait allusion étaient eux-mêmes d’ex-victimes que le système n’avait pas réussi à récupérer ? Et si le seul véritable monstre à pointer était, au final, l’appauvrissement graduel du filet social québécois et l’épuisement des ressources au détriment de tous ces gens qui tombent perpétuellement dans les craques du système et que cette enfant anonyme personnifie désormais cruellement ?