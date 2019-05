Échauffement climatique

Il est assez stupéfiant de constater que les médias sociaux — et à leur suite les journaux dits « de qualité » — s’excitent parce que des adolescents se disent scandalisés par une question d’examen qui serait, selon eux, « stupide ». Que des élèves de Ve secondaire ne comprennent pas encore qu’agir n’est pas incompatible avec s’adapter — et nonobstant le fait que s’adapter, c’est déjà agir… — et que le fait qu’un gouvernement n’agisse pas assez à leur goût n’a rien à voir avec la légitimité d’une question d’examen est une chose. Qu’un ministre de l’Éducation (sic) applaudisse sur Twitter à de telles erreurs de raisonnement en disant qu’à son avis, « on aurait dû demander comment lutter contre les changements climatiques, et non s’il était possible de s’y adapter » est affligeant. Car au lieu de chercher, dans la logique du complot, les « sous-entendus » d’une question, il faudrait plutôt admettre l’évidence : même si l’on arrêtait demain matin de produire des gaz à effet de serre et du pétrole et autres charbons, les changements en cours, générés par les décennies passées de production industrielle ne s’arrêteront pas comme par magie. Il y a en effet une inertie des systèmes physiques. Il est donc incontournable qu’il faudra s’adapter, et laisser entendre le contraire est tout simplement irresponsable. Minimalement, par exemple, on devra cesser de construire en zone inondable, contrairement au gouvernement opportuniste et cynique de Jean Charest, qui a accepté de payer des reconstructions absurdes en de telles zones contre l’avis des experts, mais au grand plaisir de maires opportunistes. Au lieu de se scandaliser d’une question d’examen tout à fait légitime à laquelle les élèves pouvaient répondre par des arguments cohérents, au lieu de réclamer des « excuses » du gouvernement [...], ces élèves prêts à s’impliquer socialement pour une « cause juste » pourraient plus utilement dénoncer ces maires qui tiennent à leurs taxes foncières même en pleins marécages.

Les cours de science au niveau secondaire pourraient expliquer les principes de physique de l’atmosphère qui font que l’échelle temporelle des changements climatiques n’est malheureusement pas celle du temps électoral [...] Enfin, l’apprentissage de la pensée critique et des règles de la logique et de la grammaire serait aussi utile aux élèves, quitte à amputer quelques heures au fameux cours d’éthique et culture religieuse… Ce qui permettrait d’éviter d’affirmer qu’« Il ne faut pas s’adapter, il faut agir ». Car si quelque chose est « stupide » dans ce micro-événement social-médiatique, c’est bien une telle affirmation, qui porte à croire que l’arrogance est devenue proportionnelle à l’ignorance.