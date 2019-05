Allez-vous finir par comprendre?

Mais qu’est-ce que ça va vous prendre pour réaliser enfin que le réchauffement climatique, c’est pas une joke ! Les scientifiques n’en finissent plus de lancer des avertissements de plus en plus alarmants, les faits eux-mêmes le démontrent de plus en plus brutalement, avec le tragique exemple des inondations en cours et le souvenir de la canicule de l’été passé (qui se répétera encore cette année ?). Est-ce qu’on va continuer à rapiécer notre univers comme ça, un morceau à la fois, digue après digue, coup de chaleur après coup de chaleur ?

Que font dans le décor ces dinosaures que sont Doug Ford, Andrew Sheer, leur nouvel allié Jason Kenney et de l’autre côté de la frontière, l’ineffable Donald Trump ? Qu’attendent Justin Trudeau et François Legault pour déclarer l’urgence nationale, amorcer une véritable réflexion globale et mettre sur pied un plan d’action et des stratégies à la hauteur des menaces pressenties ? Car ne nous leurrons pas, ce que nous entrevoyons présentement, ce n’est que la pointe de tous ces icebergs qui continuent à fondre inexorablement, emportés par notre meurtrière folie de consommation.

Si les pouvoirs publics persistent à faire la sourde oreille et ne se montrent pas à la hauteur de leurs responsabilités, il faudra que nous, citoyens et citoyennes, habitants de notre seule planète, prenions les mesures qui s’imposent pour que nos dirigeants agissent avant qu’il ne soit trop tard.

Je vous en prie, Monsieur Legault, lorsque la crue sera terminée, réunissez votre cabinet, lançons des états généraux sur le réchauffement climatique et préparons-nous dans toutes les régions du Québec pour que nos populations souffrent le moins possible de ces dérèglements dont nous sommes responsables et dont les effets commencent à peine à nous affliger.