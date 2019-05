Montréal et la francophonie

Mme la Mairesse,

J’ai rempli récemment avec enthousiasme le sondage que vous faites circuler sur les réseaux sociaux concernant l’horizon souhaitable de développement de la ville, d’ici à 2030. S’y succèdent des questions à développement telles que « en quoi êtes-vous fiers de votre ville ? », tandis que d’autres nous demandent de choisir plusieurs mots parmi : développement durable, famille, mixité sociale, propreté, convivialité, diversité, etc. Ces questions à choix multiples sont les plus nombreuses.

Nous sommes invités à resserrer nos attentes envers la ville et à énoncer des valeurs, des axes de développement. Beaucoup de mots, beaucoup d’intentions et une omission importante. Là précisément où mon enthousiasme s’est démenti. En effet, de toutes ces locutions ou propositions, aucune ne fait référence au caractère francophone de la ville. Il n’est nulle part suggéré, proposé ou même insinué que le fait que Montréal soit la plus grande ville française en Amérique du Nord puisse être considéré comme un atout, un axe de développement.

Une seule question : pourquoi ?

Il est beaucoup question de développement durable dans le sondage, ce qui est très bien. Nous voulons une ville plus verte, plus propre et conviviale, en phase avec les meilleures approches urbanistiques. Mais dites-moi, ces approches à la fois novatrices et politiquement correctes ne pourraient-elles pas aller de pair avec un vaste mouvement de mobilisation et de mise en valeur du fait français à Montréal ? Imaginez : un mouvement duquel découlerait une toponymie rafraîchie, qui mettrait l’histoire à la une, des initiatives qui célébreraient notre caractère unique en Amérique du Nord, le chériraient et le mettraient en valeur, l’utiliseraient comme un levier de visibilité, notamment touristique. Quelle formidable carte de visite et, en plus, voilà de quoi rebâtir les ponts entre Montréal et le continent !

Je ne suis pas naïve. Juste à voir comment Montréal se Torontoïse, ne serait-ce que linguistiquement parlant, on comprend que votre sensibilité politique est semblable à celle de vos prévisibles collègues de gauche… Mais là, le jupon commence à dépasser en diable. Je rêve du jour où nous pourrons marcher et mâcher de la gomme en même temps ! Mettre en avant des pratiques environnementales audacieuses. Et faire preuve d’un protectionnisme de bon aloi, décomplexé, visant à protéger notre caractère unique et distinct. Je suis déjà lasse de votre administration si Canadian qu’elle n’ose pas dénouer cet inextricable lien entre une certaine gauche urbaine et ce maudit multiculturalisme qui nous avilit et nous humilie sous des oripeaux faussement inclusifs. Décevant. Voilà le mot de la fin, Mme Plante.